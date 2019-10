Una festa per la scuola Garibaldi ridipinta, come nuova

Oltre cento alunni della scuola elementare Garibaldi (quartiere San Carlo) si sono ritrovati a scuola nella giornata di sabato, assieme ai loro genitori e alle insegnanti, per inaugurare il nuovo look dell’edificio scolastico di cui sono stati completamente rinnovati gli esterni.

I lavori, che non hanno interferito con il normale svolgimento delle lezioni, hanno interessato le pareti esterne pitturate di “giallo come il sole e azzurro come il cielo”, i colori scelti dai bambini in sostituzione del color panna, ormai malandato, delle origini.

Tutte nuove anche le tapparelle della scuola, grazie ai ribassi ottenuti con la gara d’appalto.

Alla festa d’inaugurazione per una scuola che sembra nuova, hanno partecipato anche il sindaco Davide Galimberti e l’assessore ai lavori pubblici Andrea Civati, accolti dalla preside dell’Istituto comprensivo Varese 4 Chiara Ruggeri e destinatari dei biglietti di ringraziamento scritti dai bambini, felici di avere una scuola più luminosa “di cui ci prenderemo cura”.