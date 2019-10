Fondazione Piatti Bike Challenge, un successo di solidarietà

Trentuno i ciclisti fundraiser che si sono dati appuntamento nella giornata di martedì 8 ottobre di buon mattino al Centro La Nuova Brunella a Varese per pedalare insieme misurandosi su un percorso di 67 chilometri che ha toccato 6 centri della Fondazione: Varese, San Fermo, Bregazzana, Fogliaro, Besozzo e Bobbiate, per poi immettersi nello storico circuito cittadino dei professionisti della Tre Valli Varesine numero 99 e scattare una foto ricordo sotto l’arco di arrivo e sul palco premiazioni.

L’obiettivo della quinta edizione della “Fondazione Piatti Bike Challenge” è stato raggiunto. Grazie ai ciclisti fundraiser, dotati del loro Passaporto Solidale, sono stati raccolti oltre 12mila euro per contribuire al nuovo grande progetto “Una Casa per Diventare Grandi”, il Centro Riabilitativo Educativo per le persone con disabilità diversificate e autismo che sorgerà a Besozzo.

«I partecipanti hanno potuto rendersi conto in prima persona di quanto è stato importante il loro impegno come ciclisti fundraiser perché abbiamo fatto tappa ristoro proprio al cantiere della nuova struttura a Besozzo, la nostra “Casa per Diventare Grandi” – afferma Michele Imperiali, Direttore Generale di Fondazione Renato Piatti onlus –. Il nostro ringraziamento va a chi ha creduto in questa nuova sfida, alla Società Ciclistica Alfredo Binda, nostro Charity Partner, e ai Lions Varese Insubria che hanno voluto pedalare al nostro fianco. E non posso dimenticare i nostri preziosi volontari, che hanno collaborato alla buona riuscita del Bike Challenge e si sono impegnati nel servizio scopa alla Granfondo di domenica scorsa e al Race Village nell’ultimo fine settimana».

A supporto di questa unica manifestazione a pedali anche importanti aziende come Elmec Informatica, EBS di Cesare Floreani e Sodexo Italia.

«Ogni giorno in Sodexo ci impegniamo per contribuire a rendere migliore la vita delle persone affette da disabilità, attraverso i servizi che prestiamo nei centri residenziali. È parte della nostra mission e siamo orgogliosi di aver potuto offrire il nostro sostegno anche in occasione di questa iniziativa, pedalando al fianco di Fondazione Piatti». Queste le parole di Tiziano Caccia, Direttore Regionale Sodexo Italia.