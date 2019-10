Una giornata dedicata al riuso: punti di raccolta in tutto il paese

E’ tempo di liberare spazi negli armadi e di lasciar andare oggetti e cose che non si usano più e che a qualcuno sicuramente possono servire.

A Induno Olona, sabato 26 ottobre è in programma una giornata di raccolta per il Centro del riuso di via Solari, attivo dal 2016.

Dalle 9 alle 12 saranno attivi cinque punti di raccolta, dove sarà possibile consegnare oggetti in buono stato: piatti, bicchieri, pentole, stoviglie, articoli per la casa, piccoli elettrodomestici, oggetti e articoli per l’infanzia, giocattoli, utensili, articoli sportivi e per il fai da te ecc.

I punti di raccolta saranno:

– Piazza Dante

– Scuola Passerini

– Parco Giochi (via Cav. Vittorio Veneto)

– San Cassano (via Europa)

– Borgo Olonese

L’iniziativa rientra nelle attività di sensibilizzazione al risparmio energetico previste dal progetto «Il Kw Cuore – Moltiplicatore di energia» promosso dalla Società San Vincenzo De Paoli (il cui gruppo locale gestisce il centro del riuso di Induno Olona) con Fondazione Cariplo.