Incidente dopo aver bevuto, una denuncia

Nella giornata di ieri, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Varese hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica un ventenne operaio del luogo, in quanto ritenuto responsabile del reato di guida sotto l’influenza dell’alcool con coinvolgimento in sinistro stradale.

In particolare i militari dell’Arma, nel corso di un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti a Brebbia in via Roma, per i rilievi un sinistro stradale autonomo in cui è rimasto coinvolto il giovane operaio alla guida della propria autovettura Fiat Punto, in stato di alterazione psicofisica conseguente all’abuso di bevande alcooliche.

Sottoposto ad accertamento del tasso di alcolemia all’Ospedale di Varese, gli è stato rilevato un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l.

Pertanto la patente di guida è stata ritirata per il successivo inoltro alla Prefettura di Varese.