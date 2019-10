Incontro in Camera di Commercio tra Lunghi e la presidente di Sea Castelli

È stata l’occasione di un dialogo costruttivo su temi fondamentali per lo sviluppo del sistema economico varesino. Il presidente di Camera di Commercio, Fabio Lunghi, ha incontrato Michaela Castelli, presidente di Sea, accompagnata da Maurizio Baruffi, responsabile delle relazioni istituzionali della società che gestisce gli aeroporti milanesi nonché componente del Consiglio dello stesso ente camerale.

Da entrambe le parti è stata evidenziata l’opportunità di continuare in una sempre più proficua collaborazione, avendo come punto di riferimento l’aeroporto di Malpensa, autentica “porta verso il mondo” e vero elemento di competitività per l’internazionalizzazione del Sistema Varese.