Internationa Swimming League, Martinenghi va forte anche a Napoli

L’International Swimming League porta bene a Nicolò Martinenghi. Dopo gli ottimi risultati ottenuti a Indianapolis nella prima tappa, anche nel secondo weekend che si è svolto a Napoli nel fine settimana appena passato.

Sabato l’azzatese ha conseguito il primo posto nei 50 rana (25”98) davanti all’altro italiano Fabio Scozzoli e nella staffetta 4×100 mista (Insieme a Sabbioni, Rivolta e Miressi).

Non contento si è anche messo alla prova nei 200 rana, lunghezza per lui inusuale, raggiungendo un confortante quarto posto (2’07”56).

Domenica invece nei 100 rana è arrivato secondo (56”97) dietro a Shymanovich e davanti a Fabio Scozzoli.

Purtroppo però i bei risultati di Martinenghi non sono bastati alla squadra italiana degli Aqua Centurions, che anche in questa occasione si è classificata quarta (su quattro). Come a Indianapolis, la tappa è stata vinta dagli Energy Standard, il secondo posto è andato ai Cali Condors, terzi invece i Dc Trident.

Il premio di Mvp è andato a Caeleb Dressel dei Condors.