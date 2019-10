La Chiesa dei Mormoni porta il marciapiede in viale Borri

La chiesa c’è già ed è quasi pronta. Ma prima di essere inaugurato l’edificio di culto dei Mormoni che sta nascendo lungo viale Borri farà un primo miracolo: portare il marciapiede su un lungo tratto di quel viale.

Galleria fotografica I Mormoni portano il marciapiede su viale Borri 4 di 6

Tra le opere di urbanizzazione della chiesa, infatti, c’è anche la realizzazione di quasi mezzo chilometro di percorso pedonale che collegherà in sicurezza da Piazzale Crespi fino a via Verona, una strada molto trafficata che oggi obbligava i pedoni a camminare a bordo strada. Il cantiere per un valore complessivo di più di 55.000 euro è già iniziato e la fine dei lavori è prevista in 120 giorni.

“Il progetto prevede la realizzazione di una porzione di percorso pedonale per una lunghezza di ml. 175 circa e la sistemazione di una porzione esistente della lunghezza di circa ml. 310” si legge nei documenti del progetto. Complessivamente il tratto interessato sarà dunque lungo 485 metri. “Le opere sul tratto già esistente del percorso sono limitate al rifacimento della segnaletica mentre sul tratto di nuova realizzazione è previsto lo sbancamento del terreno, la formazione del “cassonetto” stradale completo di massicciata, cordoli ed asfalto con successiva realizzazione della segnaletica. Si prevede anche la modifica della cartellonistica pubblicitaria esistente e la posa di nuova segnaletica verticale”.