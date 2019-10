La Futura Volley Giovani sfida Mondovì per ritrovare la vittoria

Giovedì 31 ottobre la Futura Volley Giovani Busto Arsizio scenderà sul taraflex del Pala San Luigi nel match contro Mondovì, importantissimo per le cocche che sono ferme a 3 punti in classifica (inizio partita ore 20:30, apertura casse e cancelli ore 19:30).

Caterina Cialfi e compagne devono ritrovare la fiducia e il calore dei tifosi sarà importante per aiutarle a tenere alto il morale. Sulla carta la partita è una tra le più difficili, contro una Lpm Bam Mondovì attualmente seconda in classifica grazie alle tre vittorie conquistate nelle prime quattro uscite in campionato.

La rosa di Mondovì presenta giocatrici del calibro di Elina Rodriguez, ex Imoco Conegliano, la solidità della centrale Viola Tonello (alla quarta stagione tra le piemontesi) e la potenza di bomber Elisa Zanette, opposto al quinto anno in Serie A e top scorer delle rossoblu.

Coach Lucchini tiene alta l’attenzione e dice di aver chiesto alle sue ragazze di scendere in campo con determinazione e atteggiamento combattivo: “E’ una partita da bollino rosso, si tratta di una delle squadre che vuole provare a salire senza passare per i playoff. Questo non ci deve far partire rassegnati: provare a far bene significa anche acquisire consapevolezza per le partite successive. La richiesta alla squadra è ben chiara: lottare e sudare su ogni singolo punto. Giovedì voglio vedere una squadra che abbia voglia di combattere su tutti i palloni, lavorando sugli aspetti che in partita sono fondamentali. Soprattutto voglio un’aggressività mentale per giocare punto a punto e per provare a mettere le nostre avversarie in difficoltà”.

Sulla stessa lunghezza d’onda è la centrale Benedetta Sartori: ““Gli aspetti da migliorare assolutamente nel più breve tempo possibile sono due: innanzitutto dovremo essere molto più incisive in battuta, a Macerata non siamo riuscite a mettere in difficoltà la Roana in questo fondamentale mentre loro ci hanno massacrato. Il secondo fondamentale decisivo sarà il muro, in cui ancora fatichiamo ad essere determinanti. Mondovì è una squadra ottima e su questo non ci piove, il loro roster è ricco di attaccanti di buonissimo livello; siamo noi a dover fare un passo in avanti, a dimostrare di poter scendere in campo agguerrite e concentrate. Come in altre occasioni, anche domenica le nostre qualità si sono viste solo per brevi tratti: stavolta però dovremo dimostrare qualcosa non solo a noi stesse, ma anche al pubblico che ci sostiene”.