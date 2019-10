La Lega tra le stazioni: critiche al piano comunale e denuncia al degrado

“La sicurezza è una priorità per i Varesini. Non è possibile che in poco più di tre anni il degrado nell’area delle stazioni sia aumentato in maniera così esponenziale, diventando il principale biglietto da visita della Città. Noi della Lega non ci stiamo e siamo qui per difendere il diritto di chi abita a Varese o viene in Città per lavoro o studio di potersi muovere tranquillamente, anche la mattina presto e la sera tardi, senza correre alcun rischio per la propria incolumità”.

Così Emanuele Monti, Consigliere regionale della Lega, sul sopralluogo effettuato nella mattinata di oggi nel comparto delle stazioni a Varese. Con lui i Consiglieri comunali Marco Pinti e Fabio Binelli e alcuni militanti che hanno scelto di accompagnarli tra la stazione nord, quella dello stato e la zona del mercato di piazzale Kennedy.

“La politica deve fare un salto di qualità a livello locale – spiega Monti – chi amministra ha il dovere di ascoltare i cittadini. Quando c’eravamo noi, lo abbiamo sempre fatto. Oggi, il PD e Galimberti prendono decisioni nelle stanze chiuse del palazzo. Bene, vorrà dire che la Lega di prenderà anche l’onere di fare quello che dovrebbe fare chi governa, ascoltare i cittadini. Oggi parte la nostra campagna di ascolto, andremo in tutti i quartieri”.

“Il progetto che il PD ha in mente per le stazioni – spiega il Consigliere comunale Marco Pinti – peggiorerà la situazione legata alla sicurezza nel comparto, perché con la realizzazione delle zone pedonali previste sorgeranno molte più aree di bivacco”.

“Sotto il profilo trasportistico non cambia niente: le due stazioni non vengono collegate e per i viaggiatori non vi è alcun vantaggio derivante dai 18 milioni spesi. Questo progetto è fondamentalmente un intervento di arredo urbano che non risolve le cause del degrado della zona stazioni. Anzi lo aggrava, rendendo semplicemente più gradevole lo stazionamento di sfaccendati vicino alle stazioni” commenta il Capogruppo della Lega Fabio Binelli.