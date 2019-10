La madre è grave in ospedale per i morsi del pitbull e lui ne prende un altro

Uno dei suoi pitbull aveva aggredito l’anziana madre ferendola gravemente e per questo la Procura di Busto Arsizio aveva deciso di porli sotto sequestro ma il figlio, pregiudicato e poco incline al ravvedimento per quanto accaduto alla donna, ne aveva preso un altro che ieri sera è stato nuovamente sequestrato dai carabinieri di Saronno.

L’anziana è ancora ricoverata in ospedale a causa delle ferite riportate alla fine di agosto da uno dei due cani che l’uomo teneva a casa degli anziani genitori senza particolari precauzioni. In quell’occasione, anche se in maniera più leggera, era stato ferito anche il padre.

Davanti al giudice che lo aveva interrogato, inoltre, l’uomo non aveva mostrato particolare empatia per le condizioni gravissime della madre mentre era apparso molto preoccupato per il destino dei suoi due cani che erano e sono tutt’ora in un canile.

Nonostante non potesse farlo ha nuovamente preso in casa dei genitori lo stesso tipo di cane, intestandolo al padre, ma nella sua completa disponibilità al punto che è stato visto in giro per le strade del paese con l’animale senza museruola e senza guinzaglio e contravvenendo alle norme base da tenere nel mantenimento di quel tipo di cane.

Il sequestro è stato disposto dal sostituto procuratore bustocco Martina Melita, dopo una rapida indagine coordinata dalla polizia giudiziaria che si occupa di reati ambientali, ed eseguito dai militari della Stazione di Cislago.