A Malpensa atterra la meravigliosa macchina volante di Leonardo

Anche l’aeroporto di Milano Malpensa celebra il genio di Leonardo da Vinci in occasione dei 500 anni dalla morte. E lo fa con l’Ornitottero, la macchina del volo che Volandia, parco e museo del volo (www.volandia.it), ha prestato a SEA nell’ambito di una collaborazione che ormai dura da qualche anno.

L’installazione si trova nel Terminal 1 di Malpensa e accoglie tutti i passeggeri appena sbarcati da un aereo in arrivo da paesi extra Schengen, dopo voli anche di diverse ore. Un pubblico ampio e internazionale che oggi vola per piacere o per necessità e, forse per la prima volta, ha l’occasione di vedere come è iniziato a concretizzarsi il sogno dell’uomo di volare. Un antico desiderio che ammirando gli uccelli nel cielo è diventato realtà grazie alla mente del Maestro toscano che ha studiato e realizzato i primi e rudimentali prototipi di macchine con ali.

Ed è qui, dove gli aeromobili provenienti da altri continenti accompagnano migliaia di persone al giorno, che si può ammirare l’Ornitottero, probabilmente il più antico tentativo di realizzare un oggetto in grado di volare come un uccello, pensato e progettato da Leonardo nel lontano 1482 durante il suo soggiorno alla corte degli Sforza a Milano, città che ha dedicato tanti eventi e spazi per celebrare l’artista.

Un’installazione a cui si arriva seguendo dei cartoncini rosa antico che dal soffitto conducono i passeggeri nella grande hall del controllo passaporti e che qui, posizionato nel lucernaio centrale ed evidenziato da un floor graphic, fa bella mostra di sé, fino al 8 gennaio 2020, questa straordinaria macchina.

Si tratta di una riproduzione in scala reale di una macchina volante ad ala battente, con le due ali fissate a una struttura centrale che è il telaio portante dell’intera macchina, nonché dove alloggia il pilota. Azionata da una vite centrale, la macchina fonda il suo funzionamento sul battito delle due ali e della coda posteriore.