La stagione di prosa inizia con Giacomo Poretti

Parte il 22 ottobre al Teatro di Varese con lo spettacolo “Fare un’anima” di Giacomo Poretti la nuova Stagione di prosa varesina organizzata dall’Associazione culturale Teatro Stabile d’Insubria e sostenuta dal Comune di Varese. Un programma ricco che porterà in città testi classici rivisitati da una generazione di importanti artisti contemporanei. Tra le principali novità c’è il coinvolgimento del mondo associativo locale e del terzo settore: ciascuno dei sette spettacoli in cartellone, infatti, è stato “adottato” da un’associazione di volontariato e ogni serata sarà dedicata a una realtà della scena sociale varesina.

Le associazioni, a ogni appuntamento, sensibilizzeranno il pubblico presentando le finalità e i progetti da loro promossi, creando una sinergia virtuosa tra cultura e solidarietà. E così i Lions Club Varese Città Giardino, Varese Europa, Varese Europae Civitas, Varese Sette Laghi e Varese Prealpi, tutti aderenti a The International Association of Lions Club – Distretto 108 Ib1, saranno presenti il 22 ottobre al primo spettacolo Fare un’anima; si prosegue il 12 novembre con il Rotary Club Varese Ceresio e La Scuola delle mogli di Molière; l’A.N.D.O.S (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno) affiancherà il 26 novembre Lo zoo di vetro di Tennessee Williams; il 10 dicembre con La Locandiera di Goldoni sarà di scena l’A.G.U.A.V. (Associazione Genitori ed Utenti Audiovestibologia Varese); la Fondazione Renato Piatti onlus e l’Anffass Varese onlus il 4 febbraio si abbineranno a I promessi sposi alla prova di Giovanni Testori; il 25 marzo con Macbeth, le cose nascoste sarà la volta di Eos (Centro di ascolto e di accompagnamento contro la violenza e il maltrattamento alle donne); mentre la croce Rossa Italiana Comitato di Varese concluderà il cartellone il 21 aprile al fianco de Le allegre comari di Windsor di Shakespeare.

“Un grande cartellone – afferma il sindaco Davide Galimberti – per un grande progetto sociale: il teatro che fa del bene, a Varese mai come quest’anno. Come amministrazione non possiamo che incoreggiare la sinergia tra le diverse realtà che operano nel nostro territorio; poterle vedere tutte unite in un’unica grande rassegna è uno spettacolo nello spettacolo”.

Ulteriore novità di questa edizione è la partecipazione di altre realtà culturali cittadine: musei, associazioni, rassegne, personalità dell’ambito culturale. Un’apertura che ha consentito di realizzare una rete dalla quale nasceranno una serie di appuntamenti, laboratori e iniziative rivolte alla cittadinanza, con una particolare attenzione verso gli studenti e i giovani.

Per informazioni sulla stagione, abbonamenti e biglietti è possibile consultare il sito teatrodivarese.altervista.org. Sono previsti anche agevolazioni e abbonamenti per gli studenti.