La via Francisca protagonista a Geo

La Via Francisca del Lucomagno sarà protagonista della puntata di domani, giovedì 17 ottobre, della trasmissione Geo, condotta su RaiTre da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi. Ospite della puntata sarà il direttore di VareseNews, Marco Giovannelli.

La Via Francisca del Lucomagno è un’antica via romana-longobarda che da Costanza, nel centro Europa, porta a Pavia passando dalla Svizzera. È lunga 510 km, di cui 135 in Italia. La Via può essere percorsa tutto l’anno, a piedi o in bicicletta, grazie al fatto che il passo del Lucomagno in Svizzera, con i suoi 1915 mt di altezza è il più basso dell’area alpina e difficilmente presenta condizioni avverse ai camminatori.

Lungo il tragitto è possibile visitare beni Unesco, parchi naturali, beni artistici e storici.