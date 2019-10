Le canzoni anni ’80 e ’90 contro la violenza sulle donne

Rivivere gli indimenticabili anni ’80 e ’90 attraverso i brani che hanno fatto sognare, emozionare e battere il cuore ad intere generazioni ora è possibile. Sabato 5 Ottobre, a partire dalle ore 21.00, al teatro Nuovo di Abbiate Guazzone, cinque strepitose cantanti e musiciste che rispondono al nome di Jennifer Bellea, Natalia Carpenco, Miriam Cossar, Mery Gargy e Francesca Parrotta incanteranno il pubblico attraverso voci suadenti e piacevoli note. Canzoni che hanno fatto storia, cavalli di battaglia che sono rimasti nella mente di tutti coloro che hanno vissuti quei periodi, brani che sono diventati veri e propri pilastri del panorama musicale si potranno ascoltare e cantare a squarciagola in maniera spensierata e felice, con lo stesso animo di allora, seppur con qualche anno in più sulla carta d’identità.

Si tratta di uno spettacolo legato alla solidarietà, il cui intento è quello di trasmettere, attraverso la musica, piccoli grandi messaggi per combattere la violenza contro le donne, queste ultime troppo spesso vittime innocenti di persone senza scrupoli che credono di ottenere qualcosa utilizzando la forza e i maltrattamenti. Per fortuna esistono realtà che combattono strenuamente questi episodi, come l’associazione “Donna Oggi”, alla quale verrà devoluto l’incasso della serata.

“Donna Oggi” è attiva sul territorio dal 2012 ed è un luogo di cultura e aggregazione in continua evoluzione per andare incontro alle esigenze delle donne e ai mutamenti sociali e culturali dei nostri tempi, parte attiva del WELFARE del Distretto di Tradate, da sempre impegnata nella sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Il costo del biglietto è di € 10,00 in posto unico, con possibilità di acquisto presso la sede dell’associazione nonché alla Pasticceria Gioia e alle attività commerciali “Ieri e Oggi” e “Buffetti”, tutte situate ad Abbiate Guazzone. E’ possibile comperare il tagliando anche la sera stessa, direttamente alla biglietteria del teatro. Per informazioni in merito, ci si può rivolgere ai seguenti numeri telefonici: 342-1961282 oppure 348- 7215546.