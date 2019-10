“Le Case in legno sono anche personalizzabili e belle”

Costruire case in legno prefabbricate non significa rinunciare a personalizzazione ed estetica: il legno è una materia prima estremamente versatile sia dal punto di vista costruttivo, sia per quanto riguarda la scelta dei materiali utilizzabili come rivestimento esterno.

La “pelle esterna” di una casa in legno, infatti, può essere realizzata con molteplici materiali alternativi all’uso del classico intonaco: ne sono un esempio alcune delle abitazioni rappresentate nella gallery e realizzate da Novellocase srl, azienda storica in provincia di Varese che costruisce edifici in bioedilizia su misura.

Dalla pietra ai listelli di legno termotrattato, dall’alluminio al fibrocemento, fino alla realizzazione di case di sughero: come sostituzione dell’intonaco oppure in combinazione ad esso, l’uso di materiali raffinati nelle case prefabbricate consente di abbinare la massima libertà di personalizzazione architettonica ai vantaggi delle case in legno, quali efficienza energetica e velocità di costruzione.

Sede ARPA di Ferrara con rivestimento listelli di larice: Mario Cucinella Architects

Casa in pietra e legno: Arch. Andrea Trombin

Casa di sughero: Arch. Luca Compri, studio LCA (Photo: Carola Merello)

Casa intonaco e legno termotrattato: Arch. Mauro Rivolta, studio Ecoarch (Photo: Carola Merello)

Ampliamento con rivestimento in alluminio: Geom. Sergio Mazzocco

Casa in intonaco e pietra: Arch. Elia Bonardi (Photo: Michelle Almeida)