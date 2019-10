“Prendi un libro, lascia un libro” é l’iniziativa promossa dall’Assessorato alla Cultura che ha come scopo la promozione della lettura e lo scambio di libri, attraverso il posizionamento di casette dedicate in diverse parti della città.

L’Assessore alla Cultura, Chiara Autunno spiega: “Le casette, realizzate in plastica riciclata, sono state collocate in corso Europa, dove l’;atmosfera rilassante favorisce la voglia di immergersi nella buona lettura e nei parco giochi del lungolago, Mercurago, Dagnente e Montrigiasco al fine di integrare il momento ludico con la piacevolezza di un libro che può così diventare fonte di stimolo per i più piccoli”.

“L’iniziativa è nata dal confronto con alcune mamme che hanno espresso il desiderio di facilitare l’avvicinamento alla lettura per i propri bambini, fondamentale per strutturare il pensiero e arricchire il linguaggio”.