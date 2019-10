Levante incontra i fan di Varese. L’appuntamento con la cantautrice è per sabato 5 ottobre, dalle 14 e 30 alle 16 e 30 quando incontrerà i fan, in occasione dell’uscita del nuovo album “Magnamemoria” prevista per il giorno prima.

L’accesso agli incontri è aperto al pubblico e si terrà alla libreria Mondadori di Via Emilio Morosini, 10. L’accesso, scrivono gli organizzatori sulla loro pagina facebook, è aperto al pubblico ma verrà data la priorità a chi ha acquistato il cd nel relativo punto vendita.