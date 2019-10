L’Italia Viva di Renzi arriva in Consiglio comunale a Varese

Il neo partito dell’ex premier Matteo Renzi arriva in Consiglio comunale a Varese. Cade il velo sull’operazione che porterà tra i banchi consigliari Italia Viva, partito che qui a Varese fa riferimento alla deputata ex Pd Maria Chiara Gadda.

Il primo a prendere posizione in Consiglio era stato Agostino De Troia, capogruppo per la lista Galimberti, che aveva annunciato il suo sostegno a Renzi.

Ora, però, si muove qualcosa in più visto che il Presidente del Consiglio comunale Stefano Malerba, eletto in consiglio con la lista Lega Civica, ha indetto domani una conferenza stampa per annunciare la nascita del gruppo Italia Viva in Consiglio comunale.

Ogni riposizionamento, in questa fase, è guardato con molta attenzione perché sono sempre di più i segnali che fanno capire che con quasi due anni di anticipo la campagna elettorale del 2012 è già in vista.