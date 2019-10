Lo sciopero paralizza i trasporti

Lo sciopero dei sindacati di base sta creando grandi disagi in particolare nelle fasce serali, con migliaia di pendolari impegnati nel rientro da Milano.

(foto Valentina Licata, a Milano Cadorna)

Insieme alle soppressioni, arrivano anche i disagi nell’imbarcarsi sui treni disponibili per le diverse direttrici. «Treno delle 18.32 da Garibaldi per Porto Ceresio diventa 18.02 per Varese. Viene annunciata la partenza ma ha le porte chiuse e siamo tutti a terra» scrive un pendolare da Porta Garibaldi. A tempo abbondantemente scaduto viene annunciato lo spostamento al binario 14. Contemporaneamente viene annunciato in partenza il treno per Luino delle 18.06 ma il binario è vuoto. Il treno arriva in banchina alle 18.10. Non si sa se e quando partirà»

Meno disagi sono segnalati dagli utenti sulla rete di Atm Milano

Aggiornamento #sciopero generale nazionale:

– M1, M2, M3 e M5: la circolazione prosegue per tutte le destinazioni.

– tram, bus, filobus: la circolazione prosegue. Considerate maggiori tempi di percorrenza per l’intensificarsi del traffico. — ATM (@atm_informa) October 25, 2019

La protesta è stata organizzata dal sindacato di base e ha toccato non solo i trasporti, ma anche altri settori tra cui la sanità. In qualche modo, è anche una prova di forza tra diverse sigle: «Anche i treni con ritardo venivano annunciati e poi cancellati» dice Salvatore Petrenga, dell’AdL. «Nessuno si deve più permettere di dire che i sindacati di base non contano. Sono gli unici che bloccano il Paese». Una manifestazione si è tenuta anche a Varese.