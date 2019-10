Sciopero dei trasporti il 24 e 25 ottobre

Nuovo sciopero dei trasporti pubblici, tra cui Atm di Milano e trasporto aereo: il 24 e il 25 ottobre è in programma uno sciopero generale di 24 ore dei lavoratori di tutte le categorie pubbliche e private.

A proclamarlo sono state dalle sigle del sindacato di base Cub, Sgb, Si Cobas e Usi Cit,. A bloccarsi, tra giovedì 24 e venerdì 25 ottobre, potrebbero essere quindi scuole, uffici pubblici e, soprattutto, i trasporti.

Sciopero trasporti 24-25 ottobre: gli orari

Il settore aereo è a rischio per tutta la giornata del 25, mentre i lavoratori delle aziende ferroviarie – Trenord, Trenitalia e Italo – potranno scioperare dalle ore 21 del 24 ottobre fino alle 21 del giorno successivo.

Quanto alle Autostrade, i lavoratori potranno fermarsi dalle ore 22 del 24 fino alle 22 del 25. Per il trasporto pubblico locale l’agitazione vale per tutte le 24 ore del 25 ottobre, anche se come sempre saranno previste fasce di garanzia in cui i mezzi circoleranno regolarmente.

Sciopero trasporti 24-25 ottobre 2019: le ragioni

Le ragioni sono prima di tutto legate all’aspetto contrattuale, con la richiesta di «aumenti dei salari, delle pensioni e salario medio garantito ai disoccupati, maggiore equità contributiva attraverso la riduzione delle aliquote fiscali su salari e pensioni, il recupero dell’evasione fiscale e la tassazione dei grandi patrimoni, lavoro per tutti attraverso la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario e pensione a 60 anni o con 35 di contributi».

Richiesta anche per “un piano nazionale di difesa e risanamento dell’ambiente e del territorio, cancellazione dei Decreti Salvini 1 & bis, per la libertà di sciopero e di manifestazione, garanzia dei diritti alla salute, alla casa, all’istruzione e al lavoro in sicurezza, ius soli, regolarizzazione degli immigrati, blocco dei respingimenti e chiusura dei Cpr”.