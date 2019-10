Ludovico Edalli è già alle Olimpiadi di Tokyo

(Foto Facebook – Simone Ferraro – Federazione Ginnastica d’Italia)

Ludovico Edalli si è qualificato alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Il ginnasta cresciuto nella Pro Patria e in forza all’Aeronautica Militare ha conquistato l’accesso alle prossime Olimpiadi in Giappone grazie al punteggio di 81.698 nella All Around ai Mondiali di Ginnastica artistica che si stanno svolgendo a Stoccarda.

Dopo Rio 2016, sarà la seconda Olimpiade per Edalli, che è Campione Italiano in carica nell’All Around.

L’azzurro ha staccato il pass da individualista dopo la mancata qualificazione della squadra italiana.