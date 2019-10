A Matera la prima convention dei Giovani Imprenditori di Confapi

“La cultura crea ricchezza”. È questo il tema conduttore della prima convention dei Giovani imprenditori di ConfApi che si terrà il 4 e 5 ottobre a Matera.

Nessun dettaglio è stato tralasciato per questo importante appuntamento che è rivolto ai giovani imprenditori di tutta Italia e che per la prima volta, come sottolinea anche il titolo dell’evento (La Pr1ma) si trovano per confrontarsi e riflettere sul fare impresa e sulle possibili nuove vie da percorrere. Una queste potrebbe essere appunto la cultura, filo conduttore dell’appuntamento. E non a caso è stata individuata Matera come location, in quanto Capitale europea della Cultura.

Perché partire dalla cultura

I Giovani Imprenditori hanno bene in mente le potenzialità inespresse del proprio Paese. Oggi in Italia mancano investimenti sul “passato”, o meglio sulla storia, ovvero quello che ci è stato lasciato in eredità temporanea come la cultura e il territorio e sul “futuro”, inteso come l’innovazione. Questa riflessione sarà uno dei punti di partenza sulla quale ragionare durante la convention: sulla necessità di valorizzare le risorse attraverso investimenti in Cultura, Ambiente, Innovazione, Ricerca, Sviluppo sostenibile, al fine di produrre ricchezza in senso più ampio, ovvero benessere, migliore qualità ambientale e della vita di ognuno, ma anche in senso più strettamente economico per chi investe denaro e lavoro.

La Convention

Ricco il tavolo dei relatori che si alterneranno durante i due giorni di convegno. Ci saranno i rappresentanti dei vertici nazionale dell’associazione e dei giovani imprenditori, docenti, economisti, rappresentanti Mise e Unesco, produttori cinematografici, imprenditori e rappresentanti di aziende che hanno investito con successo nel settore della Cultura e che condivideranno la propria esperienza imprenditoriale.