“Nos sumus in mundo“, il concerto

Concerto venerdì 18 ottobre alla Chiesa parrocchiale di Sant’Andrea, in via Maletti a Cocquio Trevisago

Sarà possibile ascoltare il coro Goodcompany che da vent’anni si esibisce nelle più importanti manifestazioni canore del territorio e non solo, con un repertorio che spazia dal canto sacro, alla musica popolare italiana, ispano-americana ed angloamericana, fino alla musica d’autore del novecento europeo.

Il coro è diretto dal Maestro Andrea Motta, diplomato in pianoforte, direttore di diverse realtà corali e del coro Goodcompany dalla sua fondazione.

Con il programma del concerto del 18 ottobre il coro GoodCompany accompagnerà gli ascoltatori attraverso un viaggio musicale dal rinascimento sino agli autori contemporanei.

I brani eseguiti sono stati scelti dalla tradizione sacra occidentale con la finalità di mostrare come, nel corso dei secoli, la musica abbia accompagnato la liturgia, modificandosi e facendo propri gli stilemi artistici del periodo di appartenenza, mostrando come i differenti testi e le diverse “immagini”, che la Scrittura ci ha regalato, possano essere

musicate dalle sapienti mani di compositori che hanno saputo “disegnare” il testo attraverso le forme della musica.

L’amministrazione attraverso le parole dell’assessore Sara Fastame «ringrazia sin da ora Don Fabio per l’entusiasmo e la collaborazione con cui ha accolto questa proposta; come ho sottolineato più volte la sinergia tra le varie realtà del nostro Comune è fondamentale per aumentare lo spirito di aggregazione, soprattutto in un periodo storico in cui… l’individualismo spesso sembra farla da padrone».