Nuova sede per la guardia medica

Una nuova sede per il Servizio di Continuità Assistenziale. Aprirà in Via Stoppani sarà attivo a partire da lunedì 28 ottobre.

La sede potrà essere contattata telefonicamente attraverso il numero verde 840.000.661, mentre l’ accesso diretto sarà possibile nelle seguenti fasce orarie:

· tutti i giorni dalle ore 20.00 alle ore 23.30

· sabato, domenica e festivi dalle ore 8.00 alle ore 20.00

· nelle giornate prefestive infrasettimanali dalle ore 10.00 alle ore 20.00.

Dalle ore 23.30 alle ore 8.00, l’accesso alla postazione potrà avvenire contattando preventivamente il numero verde 840.000.661.