A ottobre si scrive \"Brinzio\", si legge \"castagne\"

Torna anche per il 2019 l’appuntamento con gli eventi legati alla castagna in quel di Brinzio. In queste settimane cominciano appunto a schiudersi i ricci nei boschi attorno al Campo dei Fiori ed è dunque il momento di festeggiare il ritorno di questo autentico “oro marrone”.

Come da prassi ultradecennale, le associazioni locali si alterneranno nell’organizzazione degli eventi ottobrini: il ciclo di castagnate si aprirà questa domenica, 6 ottobre, con la sagra in favore dell’Asilo comunale, cui seguirà sabato 12 (a cena) e domenica 13 (a pranzo) quella del gruppo Alpini “magg. Piccinelli”, indi domenica 20 ottobre la festa della Parrocchia SS. Pietro e Paolo. Gran finale domenica 27 ottobre, quando saranno protagoniste le castagne essiccate nella “Festa attorno alla Grà”.

Cuore degli eventi, come sempre, il banco bar-gastronomico presso il parco municipale, che affiancherà alle mondelle (preparate molto scenograficamente con i classici “padelloni” sul fuoco vivo) un ricco menu con proposte convenzionali (dalle polente alla pastasciutta) ed altre inconsuete (la cassoeula, che sarà preparata alla sagra parrocchiale).

Non mancheranno poi la musica dal vivo e le bancarelle d’artigianato nelle vie del centro storico, per una festa che coinvolgerà autenticamente tutto il borgo, consentendo di trascorrere giornate lontane dallo stress quotidiano, condividendo la gioia di stare insieme. Chi vorrà potrà inoltre regalarsi piacevoli passeggiate nei boschi alla ricerca dei preziosi frutti “dal riccio grinzoso e cuor generoso”.