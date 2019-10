Panchina rossa, il ritrovo nel mese della giornata internazionale contro la violenza sulle donne

La Panchina Rossa di Origgio è un’installazione artistica inaugurata due anni fa, nel settembre 2017, alla presenza di ReteRosa, il Centro Antiviolenza del territorio Saronnese, come simbolo e oggetto di riflessione sul delicato tema della violenza contro le donne e del femminicidio.

Attorno alla panchina è nata una sorta di comunità, la cui attività si concretizza in incontri mensili tra cittadini presso la Panchina Rossa stessa, per condividere idee, esperienze, poesie e romanzi sull’argomento, nel segno del rispetto reciproco e dell’accoglienza.

Il prossimo incontro per il mese di novembre, che ci porterà al 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, è in programma per venerdì 8 novembre alle ore 20.30, presso la panchina simbolica in piazza IV novembre a Origgio. Date le condizioni climatiche non estremamente allettanti per trascorrere una serata all’esterno, dal ritrovo ci si sposterà poi all’interno del bar-pizzeria adiacente “I Tre Porcellini”.