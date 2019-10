Pd, domenica assemblea tra iscritti e simpatizzanti

La segreteria del Circolo di Tradate ha organizzato un’assemblea degli iscritti aperta a tutti i simpatizzanti e votanti alle primarie. L’assemblea è convocata per il giorno 06 ottobre 2019 dalle ore 9:00 alle ore 12:00 presso Villa Truffini. «Sarà un’occasione per potersi confrontare, con tutti i cittadini – spiegano dal Pd cittadino -, sui recenti avvenimenti che hanno visto attivamente coinvolto il Partito Democratico a livello nazionale ed per raccogliere le proposte, idee ed impressioni sul nuovo Governo. Durante l’assemblea sarà presente la Segreteria Provinciale».