Persona investita dal treno a Garbagnate, ritardi e cancellazioni

Una persona è stata investita lungo la linea ferroviaria di Ferrovienord all’altezza di Garbagnate Milanese. L’incidente è avvenuto attorno alle 9,30 all’altezza della stazione ferroviaria di via Monte Bianco.La persona è subito apparsa in gravi condizioni e poco dopo è morta, prima di poter essere trasportata in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi con un’ambulanza e un’automedica, supportati dai Vigili del Fuoco, oltre agli inquirenti che stanno ricostruendo l’accaduto.

L’investimento sta avendo pesanti ripercussioni sul traffico ferroviario. Il sito di Trenord fa sapere che il treno 831 (MILANO CADORNA 10:32 – SARONNO 11:07) e il treno 834 (SARONNO 10:53 – MILANO CADORNA 11:28) oggi non saranno effettuati, a causa dell’investimento di una persona lungo la linea da parte di un altro treno. Anche il treno 330 (MALPENSA AEROPORTO T2 09:20 – MILANO CADORNA 10:03) è fermo nella stazione di Garbagnate Milanese.

In generale sono annunciati ritardi su tutte le linee che passano da Garbagnate Milanese, attorno ai 20 minuti.