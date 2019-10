Piede d’Oro, l’ultima stagionale a Pisani e Lago

Federico Pisani e Lorena Lago mettono la firma in calce all’ultima gara stagionale del Piede d’Oro, la sempre attesa “Marciando per la Vita” di Varese, spostata a chiusura del calendario. Sulle strade e gli sterrati che si snodano tra Masnago, Avigno e Velate sono stati tanti i runners che si sono presentati al via di una grande classica del podismo amatoriale, giunta alla 37a edizione.

A vincere, come detto, il giovane Pisani della Attiva Salute Team, che ha coperto gli 8,2 chilometri del tracciato in mezz’ora quasi netta (29’59”) lasciandosi alle spalle per un pugno di secondi Luca Ponti di Gazzada Schianno. Podio maschile e assoluto completato da Matteo Raimondi che ha preceduto due “abitudinari” delle classifiche del Piede d’Oro come Fernando Coltro (Valbossa) e Beppe Bollini (Circuito Running). Nella top ten, a seguire, anche Colasurdo, Oliverio, Toniolo, Gallo e Mignani.

In campo femminile, Lorena Lago (in gara con il chip di giornata) ha chiuso la prova in 35’37” ottenendo la 33a posizione assoluta: circa 1′ il suo vantaggio su una pimpante Sofia Barbetta (Valbossa) che ha preceduto di 21″ e tre posizioni Elena Soffia (Cassano Magnago), la quale ha completato il podio “rosa”. Quarta e quinta posizione appannaggio rispettivamente di Antonella Panza e delle giovanissima Martina Menegotto. La classifica dei gruppi ha visto prevalere l’Aermacchi davanti al Team Di-Bi e al Valbossa.

La “Marciando per la Vita” è servita anche a raccogliere fondi in beneficenza a favore dell’istituto “Sacra Famiglia” di Cocquio e come detto è stato l’ultimo appuntamento agonistico stagionale per il circuito podistico più attivo del Varesotto, composto da 22 singole manifestazioni. Per completare il programma annuale rimane solo il gran gala di chiusura, che si terrà domenica 17 novembre (dalle ore 15) nel Salone Estense del Comune di Varese. L’occasione per le tante premiazioni e per incoronare i campioni di ogni categoria.