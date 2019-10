Il progetto Gioconda, una piattaforma open data per la notizia

Il progetto Gioconda è enorme lavoro che le istituzioni svizzere e italiane e i centri di ricerca coinvolti stanno portando avanti per arrivare alla condivisione di informazioni su un grande portale open data.

Sono coinvolti come capofila italiano il Politecnico di Milano e come capofila svizzero l’università Supsi, con il supporto di Regione Lombardia, Provincia di Brescia, Provincia di Lecco, EasyGov, Varese Web e Fondazione Bruno Kessler.

L’obiettivo è quello di rendendone omogenee le strutture per favorire l’integrazione, l’interoperabilità e l’esposizione degli open data su più ambiti settoriali, a partire dalle pubbliche amministrazioni che in questa fase sono state coinvolte con questionario per gli enti locali.

Per qualunque datajournalist questo obiettivo significa una sola cosa: un’enorme miniera di informazioni alla quale poter accedere per analizzare, visualizzare e, in fin dei conti, raccontare notizie.

Per questo il progetto Gioconda fa tappa a festival Glocal, il festival del giornalismo digitale, il prossimo sabato 9 novembre con un panel alla sala Varese Vive di via San Francesco d’Assisi 26 alle 9 del mattino.

Parteciperanno Michele Benedetti, direttore Osservatori eGovernment e Agenda Digitale, School of Management Politecnico di Milano; Daniele Crespi, Digital Innovation Mgr di Aria Spa; Giulio Fiamengo, Cofounder Easygov Solutions, Lorenzo Sommaruga, Professore Dipartimento Technologie Innovative dell’università SUPSI; e Tomaso Bassani, giornalista di Varesenews.

Come sta procedendo il progetto? Quali benefici ci saranno per i decisori pubblici, i centri di ricerca, le università e i giornalisti che ogni giorno raccontano il territorio? Sono tutte domande al centro della discussione del panel di novembre dal titolo: “Open data e giornalismo: il progetto Gioconda, una piattaforma per la notizia”.

