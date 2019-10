Raffica di chiusure in autostrada A8 e A9, occhio alle date

Raffica di chiusure (anche prolungate) sulle autostrade A8 Milano–Gallarate–Varese, sul raccordo A26 Gallarate–Gattico e sulla A9 Milano–Saronno–Como.

Sulla A8 Milano-Varese, per programmati lavori di ordinaria manutenzione, dalle 21:00 di martedì 8 alle 5:00 di giovedì 31 ottobre, in modalità permanente, per chi proviene dalla A60 Tangenziale di Varese, sarà chiusa l’entrata dello svincolo di Lago di Varese Gazzada, verso Varese.

In alternativa, si consiglia di seguire le indicazioni per Gazzada sui rami del medesimo svincolo Gazzada/Buguggiate.

In concomitanza della suddetta chiusura, alle 21:00 di martedì 8 ottobre, è prevista la riapertura, anticipata rispetto alla programmazione, dell’uscita dello svincolo di Buguggiate, per chi proviene da Varese.

Sulla A8 Milano-Varese e sulla D08 Gallarate-Gattico, per programmati lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso lo svincolo di Castronno, in uscita e in entrata, da e verso entrambe le direzioni/provenienze, Milano e Varese, per una notte, dalle 21:00 di lunedì 7 alle 5:00 di martedì 8 ottobre.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Gazzada/Buguggiate, al km 42+000 o di Solbiate Arno, al km 35+700;

-per chi proviene da Varese ed è diretto verso Milano, uscita obbligatoria allo svincolo di Busto Arsizio, dove sarà possibile rientrare e proseguire in direzione di Milano, nelle due notti consecutive di lunedì 7 e martedì 8 ottobre, con orario 22:00-5:00.

-per chi proviene da Milano ed è diretto verso Varese, deviazione obbligatoria sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, in direzione della A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per una notte, dalle 22:00 di mercoledì 9 alle 5:00 di giovedì 10 ottobre.

In alternativa, dopo la deviazione obbligatoria D08 Diramazione Gallarate-Gattico, in direzione della A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, si potrà uscire alla stazione di Besnate, al km 4+400 e percorrere la SP26 con rientro sulla A8 Milano-Varese allo svincolo di Cavaria o di Solbiate Arno, per proseguire in direzione di Varese;

-sarà chiusa l’entrata dello svincolo di Castellanza, verso Milano, per una notte, dalle 21:00 di venerdì 11 alle 5:00 di sabato 12 ottobre.

In alternativa, si consiglia di entrare allo svincolo di Legnano, al km 16+000.

Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico:

-sarà chiusa la stazione di Sesto Calende Vergiate, in uscita e in entrata, da e verso entrambe le direzioni/provenienze, A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e A8 Milano-Varese, nelle quattro notti consecutive di martedì 8, mercoledì 9, giovedì 10 e venerdì 11 ottobre, con orario 21:00-5:00.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Castelletto Ticino, al km 17+900 o di Besnate, al km 4+000.

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per programmati lavori del piano di interventi obbligatori (previsti ai sensi del D.lgs 264/06) finalizzati al potenziamento degli impianti delle gallerie, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, in direzione della Svizzera:

nelle quattro notti consecutive di di lunedì 7, martedì 8, mercoledì 9 e giovedì 10 ottobre, con orario 22:00-5:00;

per una notte, dalle 22:00 di venerdì 11 alle 5:00 di sabato 12 ottobre;

per una notte, dalle 21:00 di sabato 12 alle 5:00 di domenica 13 ottobre.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, si potranno seguire le indicazioni per Chiasso, lungo la SP17, fino a Via Bellinzona;

-sarà chiusa l’entrata dello svincolo di Como Centro, verso Lainate:

nelle due notti consecutive di lunedì 7 e martedì 8 ottobre, con orario 22:00-5:00;

per una notte, dalle 22:00 di venerdì 11 alle 5:00 di sabato 12 ottobre;

per una notte, dalle 21:00 di sabato 12 alle 5:00 di domenica 13 ottobre.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Fino Mornasco, al km 29+900;

-sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e l’allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, in direzione di Lainate/Milano, nelle due notti consecutive di mercoledì 9 e giovedì 10 ottobre, con orario 21:00-5:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, si dovrà proseguire su Via Bellinzona e successivamente sulla SP17 con rientro sulla A9 Lainate-Como-Chiasso alla stazione di Fino Mornasco, al km 29+900, per proseguire verso Lainate.

Si fa presente che saranno regolarmente transitabili i rami di allacciamento dalla A59 Tangenziale di Como alla A9 Lainate-Como Chiasso, in direzione di Lainate/Milano.