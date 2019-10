Rapina al distributore armati di coltello, la polizia svizzera sulle tracce di due uomini

Due individui, armati di coltello, sono entrati nel negozio e hanno minacciato la commessa, facendosi consegnare del denaro e dandosi quindi alla fuga a piedi.

La rapina è avvenuta questa mattina poco prima delle 7, giovedì 24 ottobre, in via san Gottardo a Balerna, nel Mendrisiotto, nei pressi di un distributore di benzina con annesso ufficio cambi. Non si registrano feriti e le ricerche dei rapinatori, sinora senza esito, sono scattate immediatamente ad opera della polizia cantonale.

Gli agenti sono alla ricerca di due uomini: uno alto 1 metro e 80, occhi azzurri. Indossava un giaccone blu scuro con cappuccio e passamontagna, jeans blu; l’altro alto 1 metro e 60, indossava un giubbotto scuro con cappuccio e scarpe da ginnastica.

Eventuali testimoni che hanno notato movimenti sospetti nelle vicinanze del distributore di benzina sono pregati di contattare la Polizia cantonale allo 0848 25 55 55.