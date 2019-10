A Roma anche la Lega Giovani di Varese

Alla manifestazione di Roma c’era anche una rappresentanza della Lega Giovani di Varese. In piazza San Giovanni a rappresentare “L’orgoglio italiano” c’era il centrodestra nella formazione composta da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, con “l’appoggio esterno” di Casa Pound. Secondo gli organizzatori, 200 mila persone, mentre secondo le forze dell’ordine sarebbero stati meno della metà. Matteo Salvini, trascinatore della giornata, ha aperto e chiuso la manifestazione.

«Ero consapevole che la distanza, per noi che siamo del Varesotto, non sarebbe stata un ostacolo così insormontabile – ha dichiarato Riccardo Guzzetti, nuovo coordinatore della Lega Giovani di Varese – ma vedere i miei ragazzi che, nonostante il lungo tragitto, hanno applaudito con entusiasmo Matteo Salvini e Attilio Fontana, mi ha comunque riempito d’orgoglio. Con questi giovani, aiutati dall’esperienza dei nostri storici militanti, riprendere la città di Varese non sarà solo una prospettiva, ma assumerà per me il significato di un vero e proprio dovere morale. Sarà il mio ringraziamento per la loro passione ed il loro impegno».