Saronno premia i suoi cittadini modello con la Ciocchina

Il sindaco Alessandro Fagioli, in presenza della giunta comunale e della cittadinanza, ha premiato sei cittadini saronnesi che nel corso del tempo si sono distinti per essersi impegnati nei diversi settori di competenza: dal sociale, all’imprenditoria, allo sport.

Galleria fotografica Ciocchina 2019 4 di 10

I premiati di quest’anno sono l’ostetrica Carla Uboldi; Emilia Beretta dell’associazione ‘Il Caminetto’; Aurora Scalia, insegnante delle scuole medie e di teatro; l’ex assessore e consigliere comunale Bambina Basilico; il Saronno Softball Team; la giovane atleta Chiara Franza.

Il sindaco ha sottolineato che l’obiettivo della cerimonia è quello non solo di onorare e ringraziare i premiati per il lavoro civico svolto nei confronti della collettività, ma anche quello di far conoscere all’intera città esempi concreti di cittadini modello.

A ciascuno degli insigniti è stata consegnata una riproduzione del monumento della Chiocchina. L’opera collocata in Piazza della Libertà, simbolo della Beneficienza e della riconoscenza, risale al 1830 e venne costruita per commemorare l’aiuto e la solidarietà che i cittadini saronnesi ricevettero dai comuni vicini in seguito ad un grande incendio che qualche anno prima aveva danneggiato buona parte del borgo cittadino. Dal 2003 il premio viene conferito annualmente dall’amministrazione comunale su proposta dei cittadini.