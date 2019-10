Sciopero generale: venerdì possibili disagi in scuole e presidi sanitari

Possibili disagi nel settore pubblico per la giornata di venerdì 25 ottobre.

Un sciopero indetto dalle associazioni Sindacali CUB-Confederazione Unitaria di Base, SGB-Sindacato Generale di Base, SI COBAS-Sindacato Intercategoriale COBAS e USI-CIT-Unione Sindacale Italiana,riguarderà tutti i settori pubblici e privati, per l’intera giornata di Venerdì 25 Ottobre 2019.

Possibili i disservizi all’interno sia del comparto scuola, dove in molti istituti si è data notizia alle famiglie che sarà garantita la sorveglianza ma non la regolarità delle lezioni, sia di quello sanità

In particolare ATS Insubria garantirà le prestazioni di emergenza-urgenza, nonché i servizi di pronta disponibilità, in applicazione degli Accordi per la regolamentazione dei Servizi Minimi Essenziali di competenza del personale dell’Agenzia di Tutela della Salute dell’Insubria.