Senzatetto sgomberati, “proporremo loro un percorso di reinserimento”

«La porta dei servizi sociali per queste persone, come per tutti, è ancora aperta. Occorre però che vogliano davvero essere aiutate».

Stefania Cribioli, assessore ai Servizi sociali, fa chiarezza sul ruolo del Comune in relazione ai clochard sgomberati settimana scorsa dallo stabile davanti all’ospedale, “occupato abusivamente e in condizioni igieniche e di sicurezza inesistenti”, sottolineano da Palazzo Borghi. Dentro c’erano sette persone, tutte italiane, molte delle quali con problemi di dipendenze.

La posizione dell’assessore era stata sollecitata nella giornata di martedì anche da Rocco Longobardi, il consigliere di Gallarate 9.9 che era un paio di anni fa per un sopralluogo proprio in quell’edificio.

«Abbiamo avuto il quadro completo della situazione solo quando siamo entrati nello stabile. Soltanto a quel punto abbiamo potuto verificato che quattro di loro non sono residenti a Gallarate. Gli altri quattro sono invece ufficialmente qui residenti: sono persone note ai nostri uffici competenti, per pregressi accessi non continuativi (e non per nostra volontà). Come abbiamo già fatto in passato, ciò che possiamo e vorremmo loro proporre è un percorso riabilitativo che li porti gradualmente a un reinserimento nella società. Siamo in contatto con la parrocchia che nella persona di monsignore Riccardo Festa questa mattina, in un incontro alla presenza anche del vicesindaco Caruso e degli assessori Palazzi e Mazzetti, si è detto pronto a collaborare. Abbiamo anche allertato da tempo, raccogliendo la loro disponibilità, le associazioni territoriali che si occupano di emarginazione».

L’assessore Cribioli sottolinea di non avere sottovalutato la situazione: «Insieme al dirigente e al personale abbiamo un quadro aggiornato in tempo reale. Il fatto di non cercare la ribalta mediatica, non significa che da parte nostra ci sia disinteresse: gli occupanti dello stabile davanti al Sant’Antonio Abate erano stati avvisati alcuni giorni prima che l’edificio sarebbe stato sgomberato e “sigillato”, ma nessuno, pur avendone il tempo e nonostante l’indicazione a loro data, si è presentato ai servizi sociali. Il Comune non abbandona nessuno, non lascia nessuno in mezzo alla strada, ma non può costringere alcuno ad accettare di essere assistito».

Infine, una precisazione sulle modalità di accoglienza all’interno della Casa di Francesco: «In questo tipo di strutture si offre riparo per la sola notte a chi attraversa un momento di difficoltà e ha bisogno di un tetto. Non è una soluzione definitiva e, in qualsiasi caso, non è il luogo adatto per eventuali soggetti con dipendenze che, invece, devono essere inseriti in un percorso che porti innanzitutto alla disintossicazione. Ribadisco, le porte dei Servizi sociali sono spalancate e mi rivolgo direttamente a loro, ai clochard gallaratesi che vagano per la città: aiutateci ad aiutarvi».