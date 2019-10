Una sera di teatro speciale: in scena gli attori della Casa di Marina

Uno spettacolo speciale, a Cardano al Campo: alla Scuola di circo Sbocc è in scena la compagnia Artisti Distr…atti, formata dagli ospiti di La Casa di Marina.

Insieme a Marco Raparoli dello Sbocc metteranno in scena “Spiruline Show”, firmato proprio da Raparoli, con le coreografie di Laura Paglialonga e le scenografie di Luciano Mercandelli. L’esperienza di “circolo sociale” ha coinvolto insieme La Casa di Marina e lo Sbocc ed è ormai al terzo anno: gli attori speciali sono pronti per andare in scena.

L’appuntamento è per questa sera, venerdì 25 ottobre 2019, a partire dalle ore 21.15, proprio nello spazio dello Sbocc, in via Vittorio Veneto 1 (nel complesso della Casa del Popolo – Circolo Quarto Stato). L’ingresso è gratuito.

Ma non è finita: perché gli attori speciali di La Casa di Marina saranno poi nel weekend protagonisti anche al festival di Arte Teatro PortaTTori” a Gattinara, in provincia di Vercelli. In questo caso l’appuntamento è per domenica 27 ottobre, al Palazzetto dello Sport di via Castellazzo 22.