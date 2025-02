Filosofarti a Cardano al Campo per parlare di malattia oncologica e medicina di integrazione

Lincontro si terrà alla presso la sala Pertini in via Verdi 3 alle 21, martedì 18 febbraio

Martedì 18 febbraio, Filosofarti fa tappa a Cardano al Campo.

L’Amministrazione comunale di Cardano con l’Assessorato alla Persona e socialità, cogliendo appieno il senso del tema scelto per questa edizione del Festival Filosofarti 2025 “ragione e sentimento”, è lieto di invitare la cittadinanza presso la sala Pertini in via Verdi 3 alle 21 ad una serata in cui si converserà affrontando il discorso su come oggi le malattie oncologiche possono essere affrontate dalla medicina di integrazione.

Si tratta di concepire la persona nella sua interezza, superando la visione della malattia e attivando strategie di benessere grazie all’integrazione fra medicina tradizionale e medicine complementari o non convenzionali. La scienza medica, ragione, non più separata dalle emozioni di chi affronta la malattia.

Dialogheranno tra loro un oncologo, il professore Salvatore Artale primario dell’Unità oncologica dell’ospedale di Vimercate, con un fecondo trascorso di attività a Gallarate, una dietista cardanese Rachele Aspesi esperta di Educazione Alimentare Funzionale in ambito Oncologico, autrice di numerose pubblicazioni, e la maestra di danza e coreografa Carlotta Cannata insegnante certificata dell’Associazione “Dance for Oncology”, prima associazione non profit in Europa che aiuta i pazienti oncologici attraverso il ballo e i suoi benefici, associazione fondata dalla ballerina

Carolyn Smith. La serata sarà moderata dal dottor Marco Santoro.