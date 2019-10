Settimana della dislessia: iniziative tra il 7 e il 13 ottobre

L’Associazione Italiana Dislessia (AID) annuncia l’avvio della 4° edizione della Settimana Nazionale della Dislessia, che si terrà dal 7 al 13 ottobre, in concomitanza con la European Dyslexia Awareness Week, promossa dalla European Dyslexia Association (EDA).

Come per le scorse edizioni, anche quest’anno è previsto un articolato programma di eventi di informazione e sensibilizzazione, organizzato su tutto il territorio nazionale da oltre 1.000 volontari, parte di 95 sezioni provinciali AID, in collaborazione con 300 tra enti pubblici e istituti scolastici.

Il fil rouge della manifestazione quest’anno è “Diversi e Uguali: promuoviamo l’equità” a sottolineare il valore della diversità di ogni persona, da tutelare attraverso pari diritti e opportunità, per una società realmente inclusiva.

Di seguito l’evento in evidenza:

Convegno “Dislessia positiva: facciamo leva sui punti di forza!”

Martedì 8 ottobre, dalle ore 17.30 alle ore 23.00, presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi dell’Insubria, Via Ravasi 2, Varese.

L’evento è organizzato in collaborazione con la ASST Sette Laghi.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare insegnanti, specialisti e genitori in merito alla possibilità di rendere accessibile la didattica delle lingue straniere e antiche; oltre che quello di consentire di ascoltare, in maniera informale e discorsiva, le più variegate esperienze dal pianeta dislessia, raccontate direttamente dai protagonisti, un modo per comprendere che ogni percorso è unico e che il successo formativo si può raggiungere.

Partecipano: Laura Balduzzi, Responsabile Ufficio Stampa, Università degli Studi dell’Insubria; Martina Ferrari, Testimonial Senior gruppo AID, tecnico dell’apprendimento; Susanna Giannetti, Docente di lingua inglese ITIS Galilei, Livorno, Master in psicopedagogia dell’apprendimento di studenti con DSA; Marco Giovannelli, Direttore Varesenews; Luigi Macchi, Referente Ufficio Scolastico A.T. Varese; Francesca Magni, Giornalista, Direttore del mensile “CasaFacile”,autrice del libro “Il bambino che disegnava parole”; Giuliana Munaretto, Presidente sezione AID di Varese; Angela Maria Straffalaci, Docente di lettere Istituto Liceo Pertini, Genova, Formatrice AID; Cristiano Termine, Professore Associato di Neuropsichiatria Infantile Università degli Studi dell’Insubria, Dirigente Medico S.C. Neuropsichiatria Infantile, ASST Sette Laghi; Davide Van De Sfroos, Cantautore, chitarrista e scrittore; Barbara Zanetti, Giornalista “La Prealpina”.

L’evento è gratuito e aperto al pubblico. I posti sono limitati: massimo 300 partecipanti, fra interni ed esterni alla ASST Sette Laghi. Sarà necessario inviare una e-mail a sabrina.nascimbeni@asst-settelaghi.it; indicando “convegno dislessia” e i nominativi delle persone che prenderanno parte all’iniziativa oppure chiamando dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00 al seguente n. 0332/278.457, comunicando i nominativi.

Le iscrizioni in loco saranno possibili solo ed esclusivamente se non saranno esauriti i posti disponibili.

Per maggiori informazioni ed iscrizioni: https://varese.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2019-varese.