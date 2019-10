Si scontrano al passaggio a livello e bloccano la linea Flp

Incidente stradale nel pomeriggio a Magliaso, in Canton Ticino.

Poco prima delle 16.30 due auto si sono scontrate nel tentativo di passare insieme uno stretto passaggio a livello. Una delle due auto è finita sui binari, bloccando la circolazione ferroviaria sulla linea Lugano – Ponte Tresa.

Sul posto personale della Polizia cantonale per i rilievi e per regolare la circolazione stradale. Non si registrano feriti.