Spaccio di marijuana in casa, arrestato (e mandato ai domiciliari)

Venerdì 4 ottobre gli investigatori del Commissariato di Gallarate, a seguito di varie e concordanti segnalazioni confidenziali che descrivevano con chiarezza un’attività di spaccio presso un appartamento in città, si sono appostati nei pressi dell’abitazione di O.K.I., un noto pregiudicato per reati inerenti gli stupefacenti.

Gli agenti da subito hanno notato un viavai di persone dal citato appartamento, ed hanno proceduto a fermarne alcune, accertando che si trattava proprio di clienti che avevano appena acquistato dosi di marijuana per uso personale. Avuta la conferma dell’attività illecita, con uno stratagemma gli agenti sono riusciti ad entrare nel palazzo e successivamente – approfittando dell’uscita di due clienti – nell’appartamento del pregiudicato, che è stato prontamente bloccato.

Vistosi ormai scoperto, O.K.I. ha da subito ammesso di essere in possesso di una rilevante quantità di marijuana indicandone il luogo di occultamento, ove gli investigatori hanno rinvenuto complessivi 486 grammi, variamente suddivisa per essere più agevolmente venduta. Nel corso dell’attività di polizia sono stati inoltre rinvenuti e sequestrati anche un bilancino di precisione a lettura digitale, una bilancia a lettura digitale, la somma contante di Euro 200,00 ritenuta fondatamente provento della sua attività di spaccio, nonché materiale utile al confezionamento dello stupefacente tra cui varie buste di cellophane, sacchetti e addirittura una macchina per sottovuoto. Essendo evidente la flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, il perquisito è stato tratto in arresto. Processato con rito direttissimo è stato successivamente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.