Specialisti cinesi in visita alla chirurgia toracica del Circolo

Cinque chirurghi e due ingegneri cinesi provenienti da Shangai e Nanchino sono venuti in visita all’Ospedale di Circolo di Varese, interessati, in particolare, all’attività di Chirurgia toracica.



Hanno così potuto assistere a due interventi chirurgici caratterizzati da elevata complessità, eseguiti dal Prof. Andrea Imperatori e dal Prof. Nicola Rotolo. Entrambi gli interventi sono stati eseguiti in videotoracoscopia.

Il primo intervento è stato una VATS Lobectomy, un acronimo che sta per Video Assisted Thoracic Surgery e indica appunto un approccio endoscopico alla resezione del lobo polmonare che sfrutta incisioni centimetriche con l’ausilio di strumenti dedicati e di una telecamera con monitor ad alta definizione. Il secondo, invece, è stato un intervento di asportazione, sempre con tecnica mini-invasiva, di una massa mediastinica cistica.

I chirurghi cinesi hanno assistito agli interventi dalla sala riunioni al piano terra del Monoblocco in collegamento streaming (live surgery).

Positivi i commenti dei visitatori, impressionati, oltre che dall’applicazione delle più moderne tecniche chirurgiche mini-invasive, anche dalla modernità delle sale operatorie e dall’organizzazione dell’ospedale in generale.

La visita della delegazione cinese è frutto della collaborazione e dell’organizzazione tra il Dipartimento Chirurgico aziendale, diretto dal Dott. Eugenio Cocozza, e dei Centri di Ricerca in Chirurgia Toracica e in Chirurgia Mini-invasiva dell’Università dell’Insubria, diretti rispettivamente dal Prof. Andrea Imperatori e dal Prof. Nicola Rotolo.