Il 19 dicembre la seconda conferenza dei servizi per la riqualificazione dello stadio di Varese

Dove eravamo rimasti? Lo scorso 22 novembre la prima conferenza dei servizi convocata per giudicare i progetti per la riqualificazione dello stadio “Franco Ossola” di Varese ha avuto esito interlocutorio (leggi qui). Al termine della prima seduta, che ha visti seduti al tavolo i tecnici comunali, è stato comunicato che ne sarebbe stata convocata un’altra entro la fine dell’anno. La seconda conferenza si terrà nella giornata di giovedì 19 dicembre, quando si troveranno ancora – in seduta chiusa – i tecnici di Palazzo Estense per proseguire l’iter.

DUE PROGETTI

È giusto ricordare che sono due i progetti presentati. Uno, quello originale della società di calcio Città di Varese assieme ad Aurora Stadium, svelato ormai più di un anno fa e che ha dato vita al bando del Comune. In estate si è aggiunto quello del team formato da SFRE Srl, in collaborazione con Grandi Architetture & Partners, e PFM & Partners di Pier Luigi Marzorati.

COSA ACCADRÁ

Molto probabilmente, salvo sorprese clamorose, si tratterà di un altro incontro di studio. I tecnici proseguiranno la visione dei due progetti e potrebbero convocare un nuovo appuntamento. Difficile che in questa seduta venga scelto uno dei due progetti dando così il via alla progettazione vera e propria.

L’ESEMPIO RIMINI

Se a Varese i mesi passano senza una apparente soluzione, a Rimini – progetto parallelo a quello varesino e che vede protagonista la stessa Aurora Stadium insieme al Rimini Calcio – il comune sta portando avanti il progetto a grandi passi. A fine novembre il Comune romagnolo ha approvato la dichiarazione di pubblico interesse per la riqualificazione dello stadio “Neri”. L’atto è arrivato dopo il parere della conferenza dei servizi e il via libera della giunta e delle commissioni. Una situazione del tutto similare a quella varesina, ma alla quale le istituzioni stanno reagendo con velocità del tutto differenti.