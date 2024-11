Esito interlocutorio dalla Conferenza dei servizi per la riqualificazione del “Franco Ossola”

Ancora nessuna decisione, apparentemente nessun passo avanti. È interlocutorio l’esito della conferenza dei servizi che si è tenuta nella mattinata di venerdì 22 novembre a Varese sulla riqualificazione dello stadio “Franco Ossola”. Da Palazzo Estense, di fatti, non arrivano decisioni su quale delle due proposte sul tavolo sia la più meritevole ma solo la notizia che i progetti in lizza sono stati visionati. Il prossimo passo sarà una nuova conferenza dei servizi, che dovrebbe essere convocata entro la fine dell’anno.

Quella avvenuta questa mattina è stata quindi una riunione di una fase puramente tecnica – non ha partecipato neanche l’assessore allo sport Stefano Malerba -, con gli esperti del Comune di Varese che hanno visionato i due progetti e seguiranno lo stesso iter anche nella prossima convocazione. Per una decisione bisognerà quindi attendere almeno a dopo la seconda conferenza dei servizi con i tempi che giocoforza saranno ancora lunghi in vista di una decisione definitiva per il futuro dell’impianto masnaghese.

«Durante l’incontro tecnico – si legge nella nota diffusa da Palazzo Estense – sono state visionate le idee progettuali arrivate. Ora verrà riconvocata una nuova Conferenza entro la fine dell’anno. Allo scadere dei termini dell’ultimo avviso pubblico infatti, erano rimaste come manifestazioni di interesse le proposte fatte da parte di Aurora Immobiliare Srl e Città di Varese, e SFRE Srl, in collaborazione con Grandi Architetture & Partners, e PFM & Partners».