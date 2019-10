Taglio del nastro per Agrivarese 2019, la manifestazione che per tutta la giornata di oggi si terrà ai Giardini Estensi e per le vie del centro cittadino dando spazio alle aziende e alle realtà agricole del territorio.

Galleria fotografica Agrivarese 2019, il taglio del nastro ai Giardini Estensi di Varese 4 di 27

Questa mattina, nel bellissimo parco varesino, gli organizzatori e i rappresentanti delle istituzioni hanno dato il via ufficiale all’evento alla presenza dei rappresentanti di Camera di Commercio, del presidente della Regione Attilio Fontana, il Sindaco Davide Galimberti, l’assessore provinciale Marco Magrini, la deputata di Italia Viva MariaChiara Gadda, il consigliere regionale del PD Samuele Astuti, il consigliere Regionale Giacomo Cosentino, oltre al Questore Giovanni Pepè, il Prefetto Enrico Ricci, i rappresentanti delle forze dell’ordine e molti altri.

«Una ricorrenza importante per promuovere i prodotti delle nostre imprese agricole e per far capire quanto lavoro c’è in questo settore nella nostra provincia – dice il presidente della Camera di Commercio, Fabio Lunghi –. Sempre più giovani si avvicinano a questo settore, nonostante sia un momento particolare a causa dei dazi doganali, ma resta un settore sempre vivace. Ringraziamo le associazioni di categoria che collaborano con noi, anche per aiutarci a realizzare una manifestazione come questa, capace di richiamare ventimila persone in città».

Presente anche il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana che ha spiegato: «È una manifestazione bellissima che mette in evidenza la bellezza dell’agricoltura e dei giardini. Credo che rappresenti un comparto importantissimo per la regione e per la provincia di Varese, un comparto che sta affrontando un periodo di difficoltà ma che bisogna sostenere e dimostrare la vicinanza dal punto di vista politico e non solo». «Apriamo questa vetrina importante per l’agricoltura e per conoscere e vivere la città di Varese», ha infine concluso l’assessore alle attività commerciali Ivana Perusin.

Per tutto il giorno infatti, i visitatori potranno ammirare gli animali delle nostre fattorie in tutta la loro bellezza, assistendo alle sfilate intorno alla fontana al centro dei giardini. Qui gli allevatori descriveranno le caratteristiche e le storie collegate alle singole razze: cavalli, pony, mucche, capre, pecore, conigli, asini, anatre, galline e rapaci. E, poi, l’ormai tradizionale spettacolo dei bovari del bernese. Inoltre, non mancheranno i momenti dedicati al cibo, con piatti della tradizione e di stagione, al benessere alimentare e ai macchinari del settore primario.

Organizzata da Camera di Commercio, attraverso la sua azienda speciale Promovarese, con Amministrazione comunale e associazioni di categoria e in collaborazione con altri enti e organismi del territorio, Agrivarese per la città è un grande evento. Tanto che fin dalle dieci di questa mattina il centro storico, chiuso per l’occasione alle macchine, ha visto un via vai di persone.

Tra le iniziative che si potranno trovare durante la giornata inoltre, la mostra micologica che consentirà anche di approfondire la conoscenza dei funghi scoprendone i segreti, lo spazio dedicato agli orti e ai fiori con utili suggerimenti per la loro coltivazione, le visite guidate al rifugio antiaereo di via Lonati e le esibizioni di tree climbing in piazza Monte Grappa. E molto altro.