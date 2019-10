A teatro la storia di tre “comuni superstiti del quotidiano”

Prende il via la stagione teatrale Latitudini 2019/2020, organizzata da Teatro Periferico e Karakorum Teatro. Gli spettacoli si terranno, a sabati alterni, presso il Teatro Comunale di Cassano Valcuvia e Spazio Yak di Varese.

Sabato 19 ottobre, alle ore 21.00, presso il teatro cassanese, ad aprire il cartellone ci sarà la compagnia “Qui e Ora Residenza Teatrale” con lo spettacolo I Will Survive. La pièce declina in chiave ironica e divertente il tema dell’insoddisfazione femminile e i “difetti della vita” con cui molte donne hanno a che fare; le tre attrici e autrici del testo interpretano tre “comuni superstiti del quotidiano” alle prese con amori non corrisposti, fallimenti lavorativi, la casa che non c’è o costa troppo, il lavoro che consuma e il corpo che va a pezzi.

Sotto la regia di Marta Dalla Via, Francesca Albanese, Silvia Baldini e Laura Valli portano in scena testimonianze, maschere ed eccentrici costumi con l’intento di veicolare un messaggio forte e chiaro per il pubblico, femminile e non: si deve poter sbagliare, i singoli errori di ognuno pesano meno se condivisi tra i tanti.

Anche quest’anno Teatro Periferico e Karakorum Teatro aggiungono all’offerta di spettacoli originali e di qualità, incontri prima e dopo gli spettacoli che uniscono il piacere del buon cibo al sostegno di progetti sociali legati al territorio. Karakorum Teatro ospiterà presso lo Spazio Yak i ricchi buffet del progetto Edubar della Coop. Sociale L’Aquilone; a Cassano Valcuvia, invece, il ristorante sociale Il Grotto del sorriso, a pochi passi dal teatro, allestirà in ricco “apericena” tutte le sere degli spettacoli, dalle 19.00 al costo di 10 euro (prenotazioni 347.3426263). E dopo ogni spettacolo la serata continua sorseggiando un bicchiere di vino per scambiare opinioni e approfondire la conoscenza degli artisti appena scesi dal palcoscenico.

Teatro Comunale di Cassano Valcuvia

Via IV Novembre, 4

INFO E PRENOTAZIONI

info@teatroperiferico.it

334.1185848 / 347.0154861

http://www.teatroperiferico.it/

BIGLIETTI

Intero 10 euro | Ridotto 7 euro (studenti, over 65, allievi corsi Periferico e Karakorum)

APERICENA (dalle 19.00 – costo 10 euro)

IL GROTTO DEL SORRISO. Ristorante sociale

Prenotazioni 347.3426263

I Will Survive

Con Francesca Albanese, Silvia Baldini, Laura Valli

Regia Marta Dalla Via

Dramaturg Diego Dalla Via

Prod. Qui e Ora Residenza Teatrale