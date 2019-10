Tesla Model X: oggi si può trovare anche usata

Il futuro delle auto elettriche

Perché sceglierle oggi

Chi non vorrebbe oggi un’auto elettrica come una Tesla Model X. Stiamo parlando di una supercar lussuosa ed elegante, che sa farsi notare in mezzo al traffico. In più è completamente elettrica, quindi a emissioni zero durante l’utilizzo, un vero must per chi vive nei pressi di una grande città e ha la necessità di circolare in mezzo al traffico. Le concessionarie di auto usate a Brescia e provincia oggi offrono anche le auto elettriche come la Tesla Model X.

Perché decidere per l’auto elettrica

Le caratteristiche della Model X

Dove trovarla di seconda mano

Ormai il concetto è chiaro, per poter circolare sulle strade italiane è necessario pensare a motorizzazioni alternative a quelle tradizionali. Il tanto demonizzato diesel sembra stia per essere eliminato, o almeno nei prossimi anni sarà sempre più difficile circolare in Europa con una vettura diesel con vari anni di età. Il passaggio già oggi all’elettrico non è però così semplice, anche se molte aziende stanno proponendo modelli nuovi di tutto rispetto. Tra i brand più noti del mondo dell’elettrico Tesla è di certo il più noto, soprattutto è una delle prime case automobilistiche che propone vetture di lusso, esteticamente accattivanti e che possono percorrere varie centinaia di chilometri. La Tesla model X offre anche 8 anni di garanzia sulla batteria e sul motore, con chilometraggio illimitato. Trovarne una di seconda mano, o anche a chilometro zero, permette di godere di tutti i vantaggi dati da un’auto elettrica, risparmiando un poco sul prezzo di listino.

Le migliori offerte di auto usate

I concessionari che offrono anche Tesla

Usato sì ma garantito

Le offerte di vetture elettriche di seconda mano, come la Tesla ModelX, sono oggi difficili da trovare. Soprattutto si deve considerare il fatto che le vetture usate stanno avendo grande successo nel nostro Paese, trovarne una anche elettrica è una rarità, conviene cogliere al volo tale opportunità. Fortunatamente sono presenti concessionari che si occupano quasi esclusivamente di usato o di vetture a km zero, che permettono di trovare interessanti offerte ogni giorno dell’anno. La scelta di una vettura usata presso un concessionario è particolarmente vantaggiosa perché si tratta di vetture controllate, che mantengono la garanzia originaria se ancora disponibile, e in più sono garantite anche dal concessionario stesso. A un costo inferiore rispetto a quello del listino originale, si ottiene un mezzo che può ancora essere utilizzato per diversi anni, completamente privo di eventuali difetti o guasti.

Usare l’auto elettrica oggi

Una nuova tecnologia

Inquinare meno mantenendo la comodità

I vantaggi dati dall’avere a disposizione una Tesla Model X oggi sono svariati. A partire dal fatto che un pieno ha un costo medio decisamente inferiore rispetto a quello che si dovrebbe pagare per circolare con il gasolio o la benzina. Tesla è un brand che dà sicurezza nell’ambito delle auto elettriche, visto il grande successo che ha avuto in passato e che mantiene ancora oggi. Questo modello di vettura può circolare in Italia anche quando sono in vigore i blocchi del traffico, non temendo alcun tipo di ostacolo.