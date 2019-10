Torna “Autunno in piazza”

Stand, prodotti tipici e laboratori: questo e tanto altro alla 27esima edizione di “Autunno in Piazza – La felicità sostenibile”, ormai da anni un appuntamento con la tradizione per i cittadini del Comune di Gerenzano e non solo.

L’evento è organizzato dalla ProLoco Gerenzano, contestualmente al progetto Ambienti@moci 2019, con il patrocinio del Comune di Gerenzano, ed è in programma dalle ore 8.30 alle ore 18 presso Piazza de Gasperi e la sede della Cooperativa Scelag di via Fagnani. Durante la mattinata, vi saranno l’esposizione di opere manuali nate dall’ingegno creativo, di prodotti agricoli e tipici regionali, con la presenza di stand di Associazioni e punti ristoro a cura della Pro Loco.

Tra le attività pomeridiane, l’esibizione del Gruppo Folkloristico “Sem chi insci cui Scusaritt”, a partire dalle ore 15, mentre alle 14 prenderanno il via un laboratorio per bambini dal titolo “Le sculture nel bosco incantato” a cura di Elena Perosin, che proseguirà fino alle 18, e un corso aperto a tutti per il corretto utilizzo della bicicletta, in collaborazione con FerrovieNord e Ciclobby, che terminerà alle ore 16. Nell’ambito dell’iniziativa, il Corpo Musicale S.Cecilia proporrà inoltre la raccolta di materiale fotografico: l’invito esteso a tutti i partecipanti è quindi quello di contribuire con foto, ma anche video e cimeli, riguardanti la propria Associazione, con l’idea di organizzare una mostra celebrativa per il 2020 in occasione dei 100 anni dalla fondazione del Corpo Musicale.