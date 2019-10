Trap, rap e hip hop nel weekend del Sueño by Latinfiexpo

Il Sueño by Latinfiexpo di Gallarate sabato 5 ottobre a partire dalle ore 22 ospita una jam session di musica trap, rap e hip hop organizzata da giovani studenti, in un “melting pot” musicale per artisti di età compresa dai 16 ai 25 anni, tutti provenienti dalla zone comprese tra Gallarate, Verbania, Arona e Varese.

In seconda serata avrà luogo una “freestyle battle”, la tipica competizione della cultura rap in cui i rapper si sfidano in abilità nell’improvvisazione di testi in rima. A fine serata verrà proclamato un vincitore. La serata ospitata dal Sueño di Viale Milano 177 a Gallarate nasce con lo scopo di favorire l’incontro tra artisti emergenti molto apprezzati in zona che si sfidano in diverse performance e daranno luogo ad una serata di musica ad alta energia.

Fra i tanti ad esibirsi gli OUTLAND e GADEH, esponenti di punta della scena trap gallaratese, e BERRY MC e NEXNONE, rispettivamente di Arona e Somma Lombardo, i due rapper hanno partecipato a numerosi contest di free style nazionali e sono tra i più rilevanti protagonisti della scena hip hop. Ingresso con consumazione 10€