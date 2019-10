Triplice ribaltamento nella notte: tre persone ferite

Triplice intervento dei soccorritori del 118 per assistere automobilisti rimasti feriti inseguito al ribaltamento della propria auto.



Il primo allarme è arrivato nel cuore della notte: era da poco passata la mezzanotte quando l’ambulanza è uscita per un uomo di 38 anni rimasto ferito nella vettura carambolata lungo il raccordo che immette in autostrada dal centro di Varese. L’ambulanza ha trasportato il ferito in codice giallo all’ospedale di Varese. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno liberato il conducente e ripristinato la circolazione

Poco prima delle 5, alle 4.48, secondo intervento a Ternate, in via Mazzini dove l’ambulanza è intervenuta, insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri di Gallarate, per soccorrere una giovane donna di 22 anni anche lei rimasta ferita dopo che la sua vettura è uscita di strada ribaltandosi. Lievi le conseguenze riportate nell’incidente come hanno riscontrato i medici dell’ospedale di Angera.

Alle 7.30 nuova sirena dell’ambulanza in direzione di Cadegliano Viconago in seguito al ribaltamento di una vettura. Nessuna conseguenza, in questo caso, per il ragazzo di 21 anni alla guida.